TMW, De Magistris: "Milik ad un bivio: rinnovo o cessione! Possibile operazione alla Higuain per sostituirlo. Rinnovo Mertens, trattativa arenata"

Ultime notizie mercato Napoli - Raimondo De Magistris, giornalista di Tuttomercatoweb, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Mertens a Napoli sta benissimo ma la trattativa per il rinnovo, che sembrava in dirittura d’arrivo dopo l’incontro tra il calciatore e De Laurentiis, si è arenata per la questione pregressa legata alle multe. E’ normale poi che tanti club possano interessarsi a lui visto che è in scadenza. L’Inter ci ha provato anche a gennaio, poi, ci sono Roma, Juventus e Monaco, con i francesi che al momento hanno presentato l’offerta più importante anche se la piazza non lo entusiasma. L’Inter va tenuta sotto controllo perché lo ritiene il sostituto ideale di Sanchez. Per Milik o si rinnova o il calciatore viene ceduto. Il problema per il mancato rinnovo è economico ma anche tecnico, dal momento che il giocatore vuole capire se sarà centrale nel progetto del Napoli oppure se anche il prossimo anno dovrà conquistare la maglia da titolare. L’entourage del giocatore è tranquillo e fa sapere che ci sono tutti i margini per rinnovare. Chiaramente qualche dubbio viene. Erede di Milik? Tra i possibili sostituti c'è sicuramente Jovic che piace tantissimo a Giuntoli. Sarebbe un'operazione alla Higuain visto che anche lui è in uscita dal Real Madrid, dove è chiuso da Benzema".