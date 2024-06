TMW conferma l'esclusiva CN24: "Napoli su Leoni! Può acquistarlo e lasciarlo in prestito alla Sampdoria"

Calciomercato Napoli - Un occhio al presente ma anche al futuro: Giovanni Manna sta lavorando a braccetto con Conte per rinforzare nell’immediato il Napoli, ma il DS ha in mente anche di puntare anche su qualche nome di prospettiva che potrebbe tornare utile più avanti. Il profilo che piace in tal senso è Giovanni Leoni, classe 2006 che la Sampdoria ha recentemente riscattato dal Padova. Questa mattina CalcioNapoli24 scriveva:

"Leoni è stato lanciato nell’ultima stagione da Andrea Pirlo che l’ha utilizzato come braccetto di sinistra e destra in una difesa a tre. E’ un calciatore dal grande potenziale tecnico ma anche fisico. Adesso bisognerà capire se la Samp deciderà di tenerlo un altro anno per massimizzarne il valore oppure deciderà di venderlo subito provando magari a tenerlo in prestito per consentirgli di fare un ulteriore step. Su Leoni ci sono anche altri club di A come Torino e Parma".

Leoni al Napoli: prestito alla Sampdoria?

Nel pomeriggio, anche la redazione di TMW conferma l'esclusiva CalcioNapoli24 su Leoni:

"Il Napoli pensa al futuro e si è messo sulle tracce di Giovanni Leoni, classe 2006 in forza alla Sampdoria, riscattato da pochi giorni dal Padova. Potrebbe prenderlo e poi prestarlo ancora alla Sampdoria: possibile un incontro nelle prossime ore per con l'agente del calciatore. Giovanni Leoni, nato il 21 dicembre 2006 a Roma, è un promettente difensore centrale. Alto 1,93 metri, Leoni è conosciuto per le sue abilità difensive e la sua presenza fisica in campo. Durante la stagione 2023/2024 ha iniziato 9 partite e partecipato a un totale di 12 partite, segnando 1 gol e ricevendo 2 cartellini gialli senza mai essere espulso. La sua capacità di difendere e contribuire sia in attacco che in difesa lo rende un giocatore completo e versatile per la sua giovane età".