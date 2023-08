Calciomercato Napoli - Gonçalo Ramos, con ogni probabilità, sarà il nuovo centravanti del Paris Saint-Germain: lo confermano anche i colleghi di Tmw. Tutto fatto col Benfica per un affare totale da 80 milioni, 65 di base e 15 di bonus. Una buona notizia anche in ottica Napoli, considerando che Victor Osimhen va dritto ancor di più verso una permanenza in azzurro.