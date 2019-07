Tmw - Caos Veretout: 7 milioni di distanza tra Roma e Fiorentina, il Milan offre Biglia ma ingaggio troppo alto: le piste si raffreddano

Uno dei nomi più a lungo accostati al Napoli è certamente quello di Jordan Veretout, che però nelle ultime settimane sembra un po' essere uscito dai radar, anche per merito del forte pressing fatto su di lui sia dal Milan che dalla Roma. A tal proposito, arrivano delle novità da Tuttomercatoweb dal momento che queste due piste sembrano adesso meno calde.

Caso Jordan Veretout

A quanto pare, infatti, tra la richiesta della Fiorentina e l'offerta della Roma ci sarebbero 7 milioni di differenza. La viola chiede 25 milioni mentre i giallorossi, ad oggi, sono fermi a 18. Per quanto riguarda la pista Milan, invece, i rossoneri propongono uno scambio con Biglia più un conguaglio in favore della Viola che, però, non può accettare visto l'eccessivo ingaggio che percepisce il mediano argentino.