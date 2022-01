TMW - Barça, rilancio per Tagliafico: prestito e contropartita Balde

Calciomercato Napoli - Il pressing del Barcellona per Nicolas Tagliafico non si ferma. Il laterale argentino, come si legge su TMW, ha scelto ormai di vestire la maglia blaugrana e sfruttare quella che considera la più grande opportunità della sua carriera. Non c'è ancora però l'auspicata intesa fra il suo club, l'Ajax, e il Barcellona. Dopo aver incassato il rifiuto dei lancieri dinanzi alla loro proposta di prestito con diritto di riscatto (la stessa che aveva presentato anche il Napoli), i catalani preparano così un rilancio: prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 6-7 milioni di euro e trasferimento ad Amsterdam - sempre a titolo temporaneo - del giovane terzino sinistro Alejandro Balde, classe 2003 della Masia che gioca proprio nello stesso ruolo di Tagliafico.