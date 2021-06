Tmw - Anche il Milan al lavoro per Kaio Jorge: martedì scorso summit con l'agente. Affare da 20 milioni, Napoli in vantaggio

Ultime notizie calcio mercato Napoli - Il Napoli è da diverso tempo al lavoro per il talento del Santos Kaio Jorge, che però piace e tanto anche al Milan. Stando a quanto raccolto da Tuttomercatoweb, i rossoneri hanno avuto un incontro con l'entourage del ragazzo durante il quale sono state esposte le cifre necessarie a chiudere l'affare. Avendo un contratto fino al dicembre del corrente anno, il Santos chiede per cederlo solo 10 milioni di euro e ne servirebbero altrettanti come commissioni alla firma. Attenzione, però, dal momento che il Napoli resta in vantaggio.

