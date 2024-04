Tmw - Altro che Napoli, Italiano può giocarsi la Champions col Bologna

Calciomercato Napoli - Ci sono le ultime notizie che riguardano il mercato degli allenatori e i possibili cambi che ci saranno in vista della prossima stagione, perché ora c'è la concreta possibilità che possa arrivare la svolta per Vincenzo Italiano.

Calciomercato: Italiano al Bologna post Thiago Motta

Cercato dal Napoli alla fine può essere a Bologna il futuro per Italiano che andrà via sicuramente la Fiorentina al termine della stagione. Secondo le ultime notizie rivelate dai colleghi di Tmw però per la panchina del Bologna che lascerà vuota in estate Thiago Motta ci sono ora le forti candidature di Italiano e Palladino, con anche Gilardino e Aquilani in lista. L'ex viola accettando la chiamata del club emiliano può andarsi quindi a giocare la Champions League, con il Bologna pronto ad accogliere Italiano in panchina. A quel più salirebbero le quotazioni per vedere Conte a Napoli.