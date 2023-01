"Ti vogliamo al Napoli!" Lille, Jonathan Bamba a sorpresa: "Forse..." | VIDEO

Calciomercato SSC Napoli - Ve ne abbiamo parlato a inizio anno, delle occasioni di mercato a costo zero per il mercato estivo: tantissimi calciatori, anche di rilievo, andranno infatti in scadenza il 30 giugno 2023. Fra questi c'è anche Jonathan Bamba, l'ala sinistra 26enne del Lille che ha segnato anche in amichevole allo stadio Maradona: duttile, di piede destro, agile e scattante, ma che può essere schierato anche sul versante opposto. Giocatore estremamente rapido, alto un metro e settantacinque, con dribbling e cambio passo fulminei: è molto bravo nei cross e spicca per la precisione sui calci piazzati.

Calciomercato, Bamba Napoli: spunta un video

Con un valore di 20 milioni di euro, può arrivare a parametro zero: "Bamba sarebbe entusiasta di giocare a Napoli, lo ha rivelato in una confidenza fatta a un suo amico", svela Kiss Kiss Napoli. E intanto su di lui c'è anche la Fiorentina che secondo Sportitalia starebbe monitorando il 27enne, in scadenza con il Lille dove è arrivato nel 2018.

Jonathan Bamba a Napoli

Chiaramente, il Napoli potrebbe fiondarsi sul calciatore in caso di qualche uscita: ad esempio, resta da monitorare la situazione Lozano. Loris, proprietario di Living Boutique, ha stuzzicato l'attaccante del Lille, Bamba, in un video dicendogli: "Chi non vorrebbe un giocatore come Bamba nel Napoli?", pronta la risposta dell'esterno: "Maybe, maybe". "Forse, forse, grazie davvero".

Clicca su play per guardare il video: