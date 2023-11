The Telegraph - Chelsea su Osimhen già a gennaio! Potrebbe essere il trasferimento più costoso della storia della Premier

Il Chelsea è pronto a fare di Victor Osimhen il suo obiettivo principale quando entrerà nel mercato per un attaccante, con fonti italiane che si aspettano che l'attaccante del Napoli sia aperto al trasferimento allo Stamford Bridge. Ne parla l'autorevole quotidiano inglese The Telegraph.

Chelsea su Osimhen

Mauricio Pochettino vuole aggiungere un centravanti alla sua rosa, con Osimhen in cima alla sua lista. Il nazionale nigeriano, scrive The Telegraph, dovrebbe valere una richiesta di oltre 100 milioni di sterline e potrebbe battere il record della Premier League di 106,8 milioni di sterline pagato dal Chelsea per Enzo Fernandez, il che potrebbe rendere difficile un accordo di gennaio.

"Il Chelsea ha un legame con Osimhen attraverso Kalidou Koulibaly, che ha lasciato il club in estate per l'Al-Hilal in Arabia Saudita ma ha amici nel club. Il rapporto di Osimhen con il Napoli è stato messo alla prova in questa stagione, con i suoi rappresentanti che hanno minacciato azioni legali per un video pubblicato su un account TikTok ufficiale del club che prendeva in giro il proprio giocatore"

Il Chelsea negli ultimi mesei ha ingaggiato Nicolas Jackson, 22 anni dal Villarreal, e Pochettino ha anche Christopher Nkunku di ritorno dall'infortunio che può giocare centralmente. Anche Armando Broja, 22 anni, è un'altra opzione nel ruolo di attaccante.