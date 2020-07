The Sun - Koulibaly, super proposta del City: sul piatto 65 milioni più due giocatori

Calciomercato Napoli - Il Manchester City offre uno scambio al Napoli per Kalidou Koulibaly. Lo rivela la versione on line del The Sun. Secondo quanto riferito da tabloid britannico, la società inglese avrebbe messo ben due contropartite tecniche sul piatto per convincere Aurelio De Laurentiis: Nicolás Otamendi e Oleksandr Zinchenko.

Mercato Napoli, maxi offerta del City per Koulibaly

Alla ricerca di un centrale difensivo di spessore, gli occhi della società sarebbero ricaduto proprio sul 29enne senegalese. I due giocatori dei citizens - si legge - avrebbero già dato eventuale disponibilità a un trasferimento in azzurro, a cui poi il City aggiungerebbe circa 65 milioni di sterline per convincere il Napoli.

Il tutto perché ADL, da parte sua, continua a chiedere 80 milioni di sterline per il proprio top player. Ma la cifra è considerata elevata da parte dei caipi di Etihad, i quali suggeriscono di insistere con delle contropartite. Sulle tracce del difensore ci sono anche Chelsea, Arsenal e Liverpool.