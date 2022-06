The Athletic - Jorginho vuole tornare in Italia: c'è il Napoli se parte Fabian! Piace anche alla Juve

Calciomercato Napoli, notizia proveniente dall'Inghilterra: Jorginho vuole tornare in Italia e potrebbe trasferirsi di nuovo al Napoli in caso partisse Fabian Ruiz. Ad annunciare questo clamoroso scenario di mercato per l'estate è il The Athletic, quotidiano britannico che oggi ha descritto un'approfondita panoramica sui movimenti in casa Chelsea, soffermandosi anche sul caso di Jorginho.

Jorginho torna al Napoli?

The Athletic sottolinea come il contratto di Jorginho scadrà nel 2023: per il Chelsea dunque può essere l'ultima occasione di monetizzare sulla vendita del centrocampista italo-brasiliano. Secondo quanto riportano i colleghi inglesi, il giocatore ha già espresso il desiderio di tornare in Italia dopo 4 anni in UK.

Jorginho Chelsea

A tal proposito scrivono: il Napoli potrebbe pensare a lui per coprire il posto vuoto lasciato da Fabian Ruiz, in caso di cessione del centrocampista spagnolo. Anche la Juventus ha già manifestato interesse in passato per Jorginho. In ogni caso Tuchel lo considera un calciatore importante, rimpiazzarlo non sarebbe semplice e dunque il Chelsea non lo lascerà partire in mancanza di offerte significative.