Tensioni legali Inter-Icardi: il club si è messo a riparo da eventuali accuse di mobbing

Calcio mercato Napoli - Mentre Wanda Nara tratta per conto di Mauro Icardi, l'avvocato nei giorni scorsi ha mandato una lettera all'Inter per richiedere un coinvolgimento completo negli allenamenti, anche per gli aspetti tecnico-tattici.

Mobbing Icardi? L'Inter si è cautelata, il piano

Nessuno intimidazione, ma una richiesta – messa nero su bianco – di garantire a Mauro la possibilità di svolgere completamente le sedute di allenamento. Fin qui, come riferisce l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, icardi ha sempre svolto il lavoro aerobico col gruppo e l’Inter si è mossa per permettergli di effettuare al meglio la preparazione. Anche quando la squadra è stata in tournée in Asia, Mauro ha avuto libero accesso al centro sportivo, con un preparatore a disposizione. L’Inter si è così messa al riparo da eventuali cause legali o accuse di mobbing, muovendosi dentro le regole. Le stesse che permettono al club di non essere obbligato a garantire a Mauro anche la possibilità di prendere parte alle partitelle in famiglia. Perché icardi è e resta fuori dal progetto Inter, e la lettera del suo legale non turba i vertici societari.