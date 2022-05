Tmw - Tameze-Napoli, pista concreta: ecco quanto chiede il Verona per cederlo

Ultime calciomercato Napoli. Adrien Tameze è uno dei centrocampisti che si è messo in maggiore mostra nell'ultima stagione. Il giocatore del Verona si è distinto agli ordini di Igor Tudor, avendo attirato su di sè l'attenzione di diversi club tra cui anche il Napoli.

Tameze-Napoli, le cifre

Dell'interessamento del Napoli per Tameze ne ha parlato anche Tuttomercatoweb, che ha rivelato come già la scorsa estate il club di De Laurentiis fosse vicino al centrocampista. I contatti con il Verona sono ottimi, consolidati dalle operazioni precedenti tra le due società, e non è escluso che nella prossima sessione estiva la trattativa possa proseguire. Tameze ha altri due anni di contratto con gli scaligeri ed il club del presidente Setti chiede 11 milioni per lasciarlo partire: vedremo se il Napoli riuscirà ad accontentarli.