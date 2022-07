Suggestione Dybala-Napoli, SportMediaset: anche ADL si aggiunge alla corsa, ma i costi sono un problema

Calciomercato - Clamorosa suggestione Dybala per il Napoli: lo confermano a sorpresa anche i colleghi di SportMediaset. Secondo quanto infatti riferisce il portale, anche la società di Aurelio De Laurentiis si iscrive alla corsa oltre Inter e Milan.

Il problema, ovviamente, sono i costi necessari per ingaggiare il talento argentino attualmente svincolato. Non è per caso che non è giunto il rinnovo con la Vecchia Signora. E così si fa in salita anche per tutte le attuali pretendenti. Almeno quelle in Serie A.

Calciomercato Napoli, suggestione Dybala per gli azzurri

Ecco quanto si legge esattamente dal quotidiano: