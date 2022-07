Stop a Simeone, il Napoli definisce i dettagli del trasferimento ma prima la grana Petagna

Le ultime di calciomercato direttamente dalle pagine del Mattino che ritaglia ampio spazio alle trattative in corso per il Napoli, sia in entrtata che in uscita.

Discorso parallelo a quello di Kim, è per Giovanni Simeone. Il Cholito è stato individuato come alternativa (ma non solo) a Osimhen e il Napoli sta definendo tutti gli aspetti del suo trasferimento dal Verona. Prima che si concluda l’operazione in entrata, però, il club azzurro dovrà definire il trasferimento in uscita di Andrea Petagna a Monza.

