Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, durante la puntata di oggi di Radio Goal ha parlato del futuro allenatore del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Se Inzaghi non rinnova il contratto con la Lazio balzerebbe in pole per De Laurentiis che cerca un nuovo allenatore. Già tre anni fa il patron azzurro provò a convincerlo, ma Simone accettò il rinnovo dalla Lazio. Il contratto di Inzaghi è pronto da due mesi con la Lazio, ma le firme non arrivano".