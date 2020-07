SSC Napoli, la radio ufficiale: "Domani incontro con l'Atalanta per Ilicic, domenica si parlerà con i dirigenti della Roma per Under"

Ultime notizie mercato Napoli – Valter De Maggio, giornalista, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Da quel che sappiamo, giovedì in occasione di Atalanta-Napoli i dirigenti delle due squadre parleranno di Ilicic, così come domenica con i dirigenti della Roma si parlerà di Under approfittando della partita del San Paolo tra Napoli e giallorossi”.