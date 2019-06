Sportmediaset - Sondaggio del Milan per Mario Rui, i buoni rapporti tra i club possono favorire l'affare

Calciomercato Napoli - Oltre alle entrate in chaive di mercato il Napoli deve prestare attenzione in maniera del tutto inevitabile anche al capitolo cessioni. A tal proposito, uno dei calcoatori in uscita è Mario Rui. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, sul calciatore avrebbe messo gli occhi il Milan. Per lui Paolo Maldini ha preso informazioni ed i buoni rapporti tra i due club, legati soprattutto alla presenza di Carlo Ancelotti, potrebbero favorire questa operazione. Al momento, però, siamo ancora alla fase delle chiacchiere.