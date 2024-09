Calciomercato Napoli, non è nemmeno finita la sessione estiva che spunta una nuova idea per gennaio come riporta SportMediaset.Â

Calciomercato Napoli, idea Tomiyasu

Secondo quanto riferiscono i colleghi, infatti, il club azzurro così come Juve e Inter attendono la riapertura per provare a prendere Takehiro Tomiyasu pronto a lasciare l’Arsenal nel 2025. Ex Bologna, è un prezioso jolly difensivo che ha visto ridurre drasticamente il suo impiego con l’arrivo dell'italiano Roberto Calafiori.