Sportmediaset - Milik supera Icardi nelle preferenze della Juventus: il polacco è considerato l'ideale per il dopo Higuain

Ultime calciomercato Napoli. Il futuro di Arkadiusz Milik appare essere sempre più lontano da Napoli. Nonostante gli ultimi tentativi di rinnovo, sul centravanti polacco è piombata la Juventus che lo vede come il sostituto ideale del partente Gonzalo Higuain: secondo quanto riportato da Sportmediaset, l'ex Ajax sarebbe balzato in vetta alle preferenze della società bianconera, superando anche un vecchio pallino come Mauro Icardi. Qualità-prezzo, l'affare Milik ingolosisce non poco la Juventus che fiuta l'occasione.