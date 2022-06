Il futuro di Kalidou Koulibaly è in bilico ma si prospetta una soluzione. Secondo quanto riferito da SportMediaset il difensore potrebbe restare al Napoli per un altro anno.

Lo scenario più probabile per il futuro di Kalidou Koulibaly è una permanenza a scadenza per poi andare via a parametro zero tra un anno.

Questo perché la pista Barcellona non si scalda, al pari della trattativa per il rinnovo, per il quale c'è distanza tra le parti.