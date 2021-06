Sportmediaset - Inter news, Sergi Roberto il sostituto di Hakimi! I nerazzurri mollano Zappacosta

Calciomercato Napoli - Inter news, Sergi Roberto sostituto di Hakimi. Inter e Napoli si sfidano sul mercato per gli esterni. Perché i due club di Serie A seguono con attenzione entrambi Emerson Palmieri e Zappacosta del Chelsea. Ora però l'Inter pare abbia deciso di puntare su Sergi Roberto per dire addio ad Achraf Hakimi che firmerà con il PSG nelle prossime ore. Come riportato da Sportmediaset, infatti, l'Inter può essere favorita per l'acquisto di Sergi Roberto visto che è in scadenza 2022 con il Barcellona.