SportMediaset - Il rinnovo di Mertens è sempre più vicino, spunta l'indizio di De Laurentiis

Dopo la doppietta messa a segno nel 6-1 al Sassuolo, il rinnovo di Dries Mertens col Napoli sembra sempre più vicino secondo Sportmediaset.

A testimonianza dell'intesa, praticamente totale, tra il calciatore belga e il club azzurro è arrivato anche un indizio da parte del presidente Aurelio De Laurentiis.

"Un tweet del presidente, Aurelio De Laurentiis, che ha postato una foto in compagnia del suo bomber e del figlioletto nato da poco, anche lui con la divisa partenopea: "Per adesso ho fatto un contratto a Ciro Romeo...", ha scritto AdL. Anche la firma del papà, il cui contratto scade il 30 giugno, non sembra dunque lontana...

Che Mertens si veda ancora al Napoli anche nel 2022/23 lo lascia intendere lui stesso a fine partita a Dazn: "Ora rialziamo la testa, andiamo in Champions e speriamo che l'anno prossimo possiamo combattere di nuovo, perché abbiamo un grande gruppo. Non lo dico solo per me, è un messaggio ai tifosi: quest'anno abbiamo sognato e sbagliato tutti, ma ora non bisogna mollare, è brutto anche per noi. Si deve stare sempre insieme. Speriamo di prendere giocatori forti per l'anno prossimo""