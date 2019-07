Sportmediaset - Icardi aspetterà la Juve fino al 10 agosto, poi tratterà con il Napoli: pronta l'offerta di De Laurentiis

Calciomercato Napoli- Secondo quanto si apprende dal portale di Sportmediaset, Mauro Icardi attenderebbe la Juventus sino al 10 agosto: se non si trasforma in un matrimonio, l’attaccante argentino si sentirà libero di andare altrove, che nel caso specifico significa Napoli. Dal portale si legge:

Ormai il futuro di Maurito ha questa tripartizione: la Juve rimane la prima scelta, il Napoli un’alternativa interessante e l’anno sabbatico all’Inter una dolorosa ma ancora verosimile alternativa.

Tra Icardi e la Juventus c’è un accordo sulla parola, stipulato nel famoso “patto di Ibiza” tra Fabio Paratici e Wanda Nara. Sa benissimo Icardi di avere in Maurizio Sarri un prezioso alleato e anche per questo motivo la prima scelta dell’argentino era e resta la Juventus.

La Juventus non si è ancora fatta sentire in maniera ufficiale né ufficiosa con l’Inter. Ma è ovvio che Icardi non ha voglia dell’anno sabbatico trascorso prendendo lo stipendio dall’Inter senza mai essere convocato.

Proprio per questo motivo ha fatto sapere alla Juve che il 10 agosto è la data oltre la quale non vuole andare. Dall’11 in poi dunque potrebbe rientrare pesantemente in gioco il Napoli, con Aurelio De Laurentiis pronto a fare un’offerta di 60 milioni all’Inter più un contratto al giocatore con una parte fissa di 7,5 milioni e variabili per arrivare a 10.

La differenza è che Paratici non arriverà mai a offrire 60 milioni, ben sapendo di avere il giocatore dalla propria parte.