Calciomercato - Esonero Pirlo, con il Napoli diventa decisiva per l'allenatore della Juventus. Sembra arrivato ormai al capolinea l'avventura di Andrea Pirlo con la Juventus, che si gioca tutto con il Napoli. Come riportato da Sportmediaset, Pirlo è in bilico e rischia l'esonero. Intanto, secondo le ultime notizie rivelate da Il Giornale, il presidente Agnelli avrebbe visto il derby di Torino con Massimiliano Allegri nella sua casa di Forte dei Marmi.