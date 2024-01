SportMediaset - Mourinho-Napoli, l'ingaggio ostacola. ADL farà eccezioni solo per Conte

Calciomercato Napoli, anche SportMediaset rilancia la clamorosa ipotesi José Mourinho in azzurro. O almeno un sondaggio per comprenderne margini.

Panchina Napoli, Mournho si sarebbe proposto

Come infatti riporta il quotidiano, Jorge Mendes, agente del tecnico portoghese, non ha perso tempo e ha contattato il presidente Aurelio De Laurentiis nelle ore successive all’esonero. Si è trattata di una telefonata esplorativa, considerante che la società cerca un tecnico per la prossima stagione. Il patron - si legge - ha semplicemente preso atto della disponibilità per il momento. Tuttavia l'ingaggio, da ben 7 milioni di euro a stagione, sarebbe un ostacolo eventuale. Un intoppo che ADL sarebbe pronto a sorpassare solo per Antonio Conte.