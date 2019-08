Sportmediaset - ADL non si ferma: dopo Lozano vuole James, il Real pronto ad accettare l'offerta

Calciomercato. Non solo Lozano ma anche James Rodriguez. Secondo il portale SportMediaset, il Napoli non si fermerà dopo aver portato a termine l'affare per il messicano:

"Poi De Laurentiis non si fermerà di sicuro, perché non è ancora tramontata la trattativa con il Real Madrid per il prestito di James Rodriguez, tra l'altro non convocato per la gara contro il Salisburgo. Il colombiano ha da tempo dato la sua disponibilità al trasferimento, è molto probabile che dopo la chiusura del mercato inglese il Real si rassegni a non avere offerte importanti per vendere subito “El bandido” e finisca per accettare la proposta azzurra".