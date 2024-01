Sportitalia - Zanoli-Genoa, via libera del Napoli dopo l'arrivo di Mazzocchi

Ultime notizie calciomercato Napoli - Alessandro Zanoli è ormai vicino al Genoa. Col Napoli che sta per chiudere l'arrivo di Mazzocchi dalla Salernitana al suo posto. Lo conferma l'esperto di mercato di Sportitalia, Alfredo Pedullà, che attraverso il suo sito scrive:

"Una settimana fa vi avevamo raccontato il forte pressing del club rossoblù, ma anche la necessità di dover aspettare che il Napoli chiudesse l’operazione Mazzocchi, com’è avvenuto poche ore fa. Adesso ci sono tutte le condizioni per andare fino in fondo con il Genoa, con il via libera atteso per regalare un nuovo specialista di fascia a Gilardino".