Calciomercato Napoli - Mercato in entrata per gli azzurri. Boga e Veretout. Arrivano aggiornamenti importati da Alfredo Pedullà di Sportitalia. Queste le utlime notizie.

Boga piace moltissimo ma ripetiamo il concetto, sarebbe stata e sarebbe un’operazione da agosto magari inoltrato, prima le cessioni. In lista resta Under, ma non escludiamo sorprese. E Veretout resta un grande riferimento per Gattuso, forse il più gradito, pur tenendo conto che la Roma oggi non intende privarsene.