Ultimissime mercato Napoli - Di seguito le ultime sull'affare Cengiz Under-Napoli dal sito di Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia:

"Il club partenopeo prenderà due esterni offensivi: da almeno un mese si parla di Under, confermiamo il particolare che piaccia parecchio. Ma prima servono le uscite, il Napoli cercherà di bloccarlo ora (i contatti con Fali Ramadani sono costanti) per chiuderlo tra un mese. Under ha le caratteristiche perfette per esaltarsi nel modulo firmato Gattuso".