SportItalia - Sondaggio del Sassuolo per Gattuso per sostituire Dionisi

Alfredo Pedullà, giornalista di SportItalia, commenta sul proprio sito web la situazione legata all'esonero imminente di Dionisi a pochi giorni dalla sfida contro il Napoli di mercoledì 28 febbraio 2024:

"Il Sassuolo ha deciso di esonerare Dionisi, com’era chiaro da ieri pomeriggio dopo la rovinosa sconfitta contro l’Empoli. Adesso il club emiliano aspetta che Emiliano Bigica diriga la Primavera contro la Lazio e poi dovrebbe decidere di affidargli la squadra almeno fino al recupero contro il Napoli di mercoledì con la possibilità di andare avanti (domenica a Verona sfida forse decisiva per la salvezza). Sono stati accostati mille nomi al Sassuolo nelle ultime ore, praticamente tutti gli allenatori ancora liberi: abbiamo spiegato come Grosso, dato per favorito da più parti, non fosse una pista concreta, mentre il contratto importante con la Cremonese fino a giugno 2025 non avrebbe dato grandi margini di manovra. Semplici è un nome che intriga, ma fin qui nessun contatto. Nella notte è stato fatto un sondaggio con Rino Gattuso, fresco di esonero con l’Olympique Marsiglia e pallino del club già oltre due anni fa. Per ora un sondaggio e nulla più, il resto lo vedremo, con la soluzione interna Bigica che al momento sembra la più comoda".