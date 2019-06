Il giornalista Alfredo Pedullà è intervenuto ai microfoni di Speciale Calciomercato, trasmissione televisiva in onda su Sportitalia. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Pochettino non è mai stato in orbita Juventus. Il nome è sempre stato quello di Sarri, la Juve ha le carte della risoluzione e il Chelsea dovrebbe ufficializzare Lampard: quindi entriamo nelle 48 ore per l'ufficialità".