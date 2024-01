Sportitalia - Samardzic, c'è solo il Napoli! Si lavora per chiudere: solo sondaggio della Lazio

Calciomercato Napoli. Lazar Samardzic è il grande obiettivo del Napoli per il mercato invernale: il centrocampista dell'Udinese è in trattativa con gli azzurri, ma ad ora manca ancora la quadra definitiva.

Della trattativa Samardzic-Napoli ne ha parlato Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato di Sportitalia:

Lazar Samardzic e la Lazio: cerchiamo di fare un po’ di chiarezza. Dopo il sondaggio che vi abbiamo raccontato diversi giorni fa, la situazione è ferma. Non ci sono stati sviluppi o aggiornamenti, non ci risulta che la Lazio abbia rilanciato e non ci risulta che la situazione sia calda o in divenire. La Lazio ha valutato diversi profili, compreso quello di Fazzini, ma andrà a caccia eventualmente di occasioni e in questa lista non c’è Samardzic. Oltretutto le confortanti notizie su Luis Alberto e Immobile non impongono frenesie particolari. Su Samardzic resta forte il Napoli che sta lavorando per trovare la totale quadratura del cerchio.