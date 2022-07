Sportitalia - Salernitana-Mertens: proposto ingaggio monstre per un anno con opzione! Le intenzioni di Dries

Calciomercato Napoli - Tweet di Alfredo Pedullà sul futuro di Dries Mertens che sembrerebbe corteggiato dalla Salernitana.

Ecco il tweet di Pedullà:

"Iervolino, mega offerta e pressing per convincere #Mertens: 3,5 milioni a stagione anche per un solo anno con opzione. #Dries prende tempo, darà una risposta anche in base alle altre proposte"

Sul suo sito ufficiale Pedullà poi ha aggiunto:

"La Salernitana vuole regalarsi un grande colpo e il patron Iervolino sogna di portare Dries Mertens in Campania. Il suo direttore sportivo De Sanctis sta mantenendo i contatti con l’Hertha Berlino per Piatek, segue altre piste e aspetta comunicazioni da Iervolino. Quest’ultimo nelle ultime ore ha alzato la proposta per Mertens, portandola a 3,5 milioni per due anni, con la possibilità di chiudere per una sola stagione lasciandogli la libertà per il futuro. Mertens ci penserà, non ha ancora dato risposte, valuterà tutte le altre proposte ma di sicuro la Salernitana è in pressing"