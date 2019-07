Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dello speciale mercato. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Rog al Genoa una possibilità concreta: il croato ha aperto ai rossoblu e potrà andar via quando arriverà un centrocampista in casa Napoli. Il Genoa ha messo in conta di investire una cifra importante per assicurarsene le prestazioni”.