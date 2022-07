Alfredo Pedullà ha parlato ai microfoni di Sportitalia durante lo Speciale Calciomercato:

"Kim Min-jae, clausola rescissoria nel contratto che scatta dal terzo anno ed è di 45mln. Ci aspettiamo un portiere per il Napoli. Il preferito è Kepa, dietro Neto e Sirigu. Meret non firma fino a quando non sa chi ci sarà alle sue spalle. Deve uscire Petagna, Broja e Simeone nel mirino. Se il West Ham alza l'offerta, Zielinski può partire".