Sportitalia - Retroscena Popovic: gli agenti l'hanno proposto alla Juve che ha rifiutato, sogna il Bayern Monaco

Accostato più volte alla Juve Matija Popovic, classe 2006 svincolato da pochi giorni dopo l’esperienza con il Partizan Belgrado, dopo la trattativa sfumata con il Milan, ma la Juve ha scartato l’ipotesi. La motivazione è legata soprattutto al fatto che la Juve non si sarebbe voluta impegnare con un altro extracomunitario dopo aver preso Adzic per giugno. Popovic sogna il Bayern Monaco, è un grande tifoso, al netto del tentativo Napoli in sinergia con il Frosinone come confermato ieri sera dal direttore sportivo Angelozzi. A riportarlo è Sportitalia.