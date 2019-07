Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dello speciale sul calciomercato. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Le prossime saranno le ore di Veretout che è conteso da Milan e Roma. Biglia è un nome che può interessare alla Fiorentina ma non nell’ambito di questa operazione, solo in un secondo momento. Per questo motivo i rossoneri sarebbero pronti ad alzare l’offerta cash fino a 20 milioni. Resta sullo sfondo la Roma”.