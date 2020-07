Sportitalia - Primavera Napoli, con Valoti dirigente è sempre calda l'ipotesi Modesto per la panchina

Napoli - Come riporta il sito di Alfredo Pedullà, giornalista Sportitalia, Aladino Valoti con un ruolo per il rilancio della Primavera in casa Napoli. La svolta è in arrivo, mancano pochissimi dettagli ma la scelta è stata fatta. Il 10 giugno avevamo aggiunto che Francesco Modesto sarebbe stato un’opzione per la panchina: l’opzione resiste, è un profilo che piace a Valoti, per Modesto la possibilità di archiviare la deludente parentesi di Cesena. Ma non è ancora una decisione definitiva, contrariamente all’arrivo imminente di Valori.