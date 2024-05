Sportitalia - Chiesa e Lukaku nella lista dei potenziali obiettivi del Napoli di Conte: i dettagli

Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, commenta tramite il suo sito il possibile e futuro interesse del Napoli per Chiesa:

"Antonio Conte considera, per distacco, Federico Chiesa il miglior esterno italiano. E ha fatto di tutto per averlo all’Inter nella primavera-estate del 2020 quando ci furono contatti con la Fiorentina, ma senza riuscire ad arrivare a una soluzione dopo i tentativi anche nell’estate precedente. Pochi mesi (ottobre 2020), dopo Chiesa sarebbe passato alla Juve, ma di sicuro la stima di Conte è rimasta intatta. Qualche anno prima l’allenatore salentino aveva dichiarato: “Chiesa è tra i più forti in Italia e ha la fortuna di avere un padre che gli ha trasmesso sani valori e principi. Federico farà parlare di se”. Ora possiamo tranquillamente dire, in attesa che venga formalizzato l’arrivo di Conte a Napoli, che Chiesa entrerà in una potenziale lista per gli acquisti con Lukaku e altri profili. Certo, poi dipenderà dalla Juve (ricordiamo che il contratto è in scadenza tra poco più di un anno) e dal diretto interessato. Un paio di giorni fa abbiamo svelato in un video che bisognerà trovare una “chimica” non semplice con Motta. Ma di sicuro anche Conte resterà alla finestra per capire le evoluzioni…".