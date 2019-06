Sportitalia - Panchina Juventus, Sarri unico candidato: indennizzo chiesto dal Chelsea non un ostacolo"

La questione relativa al futuro di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus tiene ancora banco in ambito di calciomercato. A tal proposito, arrivano delle novità importanti riportate da Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia. A quanto pare, infatti, non ci sarebbero altri candidati per raccogliere l'eredità di Massimiliano Allegri diversi dal toscano e per il suo arrivo a Torino l'indennizzo che potrebbe essere chiesto dal Chelsea non rappresenterebbe un ostacolo da superare. Bisogna solo attendere, di fatto,c he i Blues mantengano la promessa di lasciar partire il tecnico toscano.