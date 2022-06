Calciomercato Napoli - Le ultime notizie da Sportitalia dall'esperto di mercato Alfredo Pedullà sul Napoli sulla situazione legata a al portiere del Napoli:

"David Ospina chiede un ingaggio che il Napoli considera troppo elevato. La stessa permanenza di Meret in discussione, non escludo che possano arrivare non uno, ma addirittura tre portieri. Sirigu è un nome che piace tanto alla dirigenza del campani, un calciatore di esperienza. Il numero uno potrebbe essere Vicario".