Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dello speciale dedicato al calciomercato. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Per il PSV, dopo l’eliminazione dalla Champions League, può rendersi necessaria qualche cessione per fare cassa ma al momento tra Lozano ed il Napoli non c’è nulla di concreto dal momento che la trattativa per il messicano dovrebbe ripartire da capo”.