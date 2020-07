Calciomercato Napoli - Occhi in casa Roma per il centrocampo. Come infatti ribadisce Alfredo Pedullà attraverso il proprio sito, Jordan Veretout è un degli obiettivi del club in vista della partenza di Allan:

"Il Napoli sa di poter aspettare con la stessa fiducia di prima (per Osihmen, ndr), su questo non ci piove. Così come, confermiamo, Jordan Veretout sarebbe un obiettivo concreto in caso di uscita di Allan. C’è tempo".