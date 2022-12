Sportitalia - Napoli intrigato da Ounahi per luglio! È extracomunitario

Si chiama Azzedine Ounahi il nuovo obiettivo del Napoli per la prossima stagione. Marocchino, 22 anni, di ritorno da un Mondiale disputato ad altissimo livello.

Anche il giornalista di Sportitalia Alfredo Pedullà conferma le notizie emerse finora, e aggiunge: "Ounahi è extracomunitario: il Napoli c’è, molto intrigato - all’interno di una concorrenza importante - per luglio. Confermate le indiscrezioni Footmercato di ieri".

Dunque il Napoli starebbe seguendo Ounahi, ma è diposto ad affondare il colpo solo in estate. In ogni caso, la concorrenza è "importante", ci sono diverse squadre su di lui e per di più bisogna liberare uno slot da extra-comunitario in squadra per poterlo ingaggiare. "Ma la strategia è proprio quella di agire per l’estate, provando a bruciare la concorrenza proprio in queste settimane".