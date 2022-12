Dalla Francia - Napoli su Ounahi dell'Angers: azzurri davanti a due club

Calciomercato Napoli - Il Napoli punta Azzedine Ounahi per rinforzare il centrocampo. Secondo quanto riportato da Footmercato il club azzurro ha messo gli occhi sul marocchino che ha impressionato al Mondiale in Qatar e sarebbe in vantaggio su Olympique Marsiglia e Inter, con il giocatore, di proprietà dell'Angers, che avrebbe dato la sua preferenza a un trasferimento in Italia.

Interesse Napoli per Ounahi

Cristiano Giuntoli, come riportano dalla Francia, è sulle tracce del centrocampista Ounahi che si è messo in mostra nel Mondiale in Qatar con la maglia della nazionale del Marocco. la valutazione di mercato che fa l'Angers è intorno ai 4 milioni. Il contratto di Ounahi scade nel 2026 ed il club francese non ha intenzione di svendere uno dei suoi pezzi pregiati dopo la competizione in Qatar