Ultimissime notizie mercato Napoli – Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia ed esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni a proposito delle ultime manovre in casa Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Meret non si muoverà da Napoli a meno di grandissime offerte, rifiutata ogni possibilità di scambio. Per quanto riguarda Faraoni, piace agli azzurri ma arriverà solo in caso di addio di Hysaj”.