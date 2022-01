Sportitalia - Mercato del Napoli chiuso al 90%: solo un nome può arrivare da qui alla fine di gennaio

Calciomercato Napoli - A “1 Football Club”, programma in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Luca Cilli, giornalista di Sportitalia:

Mercato Napoli:

"Il mercato di gennaio del Napoli, al 90%, è chiuso. Dico 90% perché sapete bene che nel mercato può succedere di tutto. Il Napoli sta lavorando per Olivera ma, al momento, è difficile immaginare che il suo eventuale approdo sia anticipato a gennaio. Senz'altro, il club azzurro, sta lavorando per bloccarlo per giugno. E' passato un po' in sordina l'affare Tuanzebe che, per età, tecnica e modalità, valuto un grande colpo".

Eventuale sostituto di Insigne:

"Al momento non ci sono nomi. Il Napoli può riscoprire Lozano che, a mio modo di vedere, non ha ancora fatto vedere le sue vere potenzialità. Certo, non è semplice sostituire uno come Insigne".

Vlahovic alla Juventus:

"Notizia clamorosa per come è maturata, a tratti inattesa visti i pochi soldi dei club e le indicazioni del giocatore sul voler terminare la propria stagione. Ieri, a 'Sportitalia', abbiamo avuto la possibilità di dialogare con Pradé (ds Fiorentina, ndr) che ha aperto gli scenari che poi vediamo oggi. Pradè è stato chiaro ed è la linea di Rocco Commisso: La Fiorentina non può permettersi di perdersi un giocatore come Vlahovic a zero. Ora l'affare può concretizzarsi: c'è l'accordo tra Fiorentina e Juventus. Può chiudersi sui 70 milioni di euro".

Dove trova i soldi la Juventus?