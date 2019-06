Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dello speciale sul mercato. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Il Napoli non molla Manolas ed anzi sta portando avanti la trattativa. Arrivano conferme, in tal senso, relative a quello che può essere l’erede del greco. Si tratta di Marc Bartra, centrale difensivo attualmente in forza al Betis Siviglia”.