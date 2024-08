Calciomercato Napoli, ultime notizie sul centrocampista Michael Folorunsho, obiettivo della Lazio.

Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà per Sportitalia, la Lazio sarebbe pronta a fiondarsi su Folorunsho non appena avrà scaricato l'ingaggio di qualche calciatore in esubero e guadagnato qualcosa dal mercato delle cessioni. In uscita ci sono Cancellieri, Basic, Fares e Akpa Akpro.